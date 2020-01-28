كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منعتهم من السفر.. إيران تواصل انتهاكاتها لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في مطار الخميني بعد إقلاعها، من السفر لكندا لحضور الجنازات.

وبحسب مواقع إيرانية، رفعت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران، شكوى ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الجاري، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها.

ويقوم المركز الدولي لحقوق الإنسان ومقره في تورنتو، باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعياً لتحقيق العدالة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة " غاردينر ميلر أرنولد إل إل بي" القانونية.

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واعترف الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين، بعد أن قصفت قواعد عسكرية تابعة للتحالف الدولي بالعاصمة العراقية بغداد.