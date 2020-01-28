كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. الوزراء الجدد بالحكومة القطرية يؤدون اليمين الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن وزراء الحكومة القطرية الجديدة، يؤدون اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ تميم بن حمد.

وأعلن الديوان الأميري في قطر، أن تميم بن حمد قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وأصدر أمرا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له، واحتفظ وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والطاقة والمالية بمناصبهم في الحكومة الجديدة.

وفيما يلي تشكيلة الحكومة القطرية الجديدة:

1- الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء، وزيرا للداخلية.

2- خالد بن محمد العطية نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

3- الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية.

4- علي بن شريف العمادي وزيرا للمالية.

5- غيث بن مبارك بن علي الكواري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

6- صلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة .

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7- عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للعدل وقائمًا بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

8- محمد بن عبد الواحد الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي.

9- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات.

10- حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة.

11- عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة.

12- علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة.

13- يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

14- سعد بن شريدة الكعبي وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة، عضوا بمجلس الوزراء.