كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعرض المساعدة في عودة المصابين بفيروس كورونا إلى الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها يمكن أن تساعد في تمويل عودة الأوروبيين المصابين بفيروس كورونا، الذي ينتشر بسرعة في الصين، من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي، إنه لم تكن هناك أي طلبات حتى الآن من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة المواطنين إلى الوطن، حسب وكالة رويترز.

تخطط دول في جميع أنحاء العالم لإجلاء الموظفين الدبلوماسيين والمواطنين من المناطق الصينية التي ضربها فيروس كورونا الجديد.

تقع ووهان، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في مقاطعة هوبي ومركز تفشي الفيروس، في غلق افتراضي، والكثير من هوبى، موطن ما يقرب من 60 مليون شخص، تحت قيود السفر.

Advertisements

وقالت متحدثة باسم اللجنة: "تعمل اللجنة على جميع المستويات لمراقبة الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا"، مضيفة، أنها قامت بتنشيط "نظام إنذار سريع" لتبادل المعلومات باستمرار داخل إداراتها.

وأوضح: "يناقش مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ في الاتحاد الأوروبي (ERCC) أيضًا مع الدول الأعضاء الإجراءات المحتملة ، بما في ذلك استخدام آلية الحماية المدنية إذا طلب ذلك".