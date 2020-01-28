كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة مسيرة إيرانية تهبط اضطراريًا في محافظة خوزستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية في الحرس الثوري، في منطقة ملاثاني بمحافظة خوزستان في جنوب غربي إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء.

وأضافت وسائل الإعلام الإيرانية، أن طائرة استطلاع من طراز شاهد 129، تابعة للقوات الجوية في الحرس الثوري، سقطت في منطقة ملاثاني.

وفي سياق آخر، ونفذت طائرة ركاب إيرانية، هبوط اضطراري، صباح أمس الاثنين، في منطقة الأحواز غربي البلاد، دون تسجيل إصابات بين الركاب.

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وخرجت الطائرة عن المدرج المخصص لها في مطار مدينة معشور أثناء الهبوط، واستقرت في شارع قريب، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ونشر على شبكات التواصل، مقاطع فيديو للحظة إخلاء ركاب الطائرة، التي بدت عجلاتها محطمة، إذ كان بدنها فوق الأرض تماما، وظهر أن أضرارا جسيمة لحقت ببدن الطائرة.

