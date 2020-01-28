مرتزقة موالون لتركيا يحتفلون بتقاضيهم أولى مرتباتهم في ليبيا (فيديو)

احتفل مقاتلون سوريون في العاصمة الليبية طرابلس، بتقاضيهم أولى مرتباتهم بالدولار والدينار الليبي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ4 مقاتلين سوريين يتبعون لـ"فيلق الرحمن" الموالي لتركيا، يجاهر أحدهم بحصوله على الكثير من الأموال، حيث كان يحمل حزمة من الأوراق النقدية .

Advertisements

وكشف أحد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا لمساندة الميليشيات الليبية المتمركزة في طرابلس، في مقابلة مع صحيفة ”إنفستيغاتيف جورنال“ البريطانية، عن سبب قبوله القدوم إلى هذا البلد، والظروف المحيطة بإقامته هناك.

وقالالشاب السوري، عن سبب وجوده في طرابلس: “لقد جئت للحصول على المال.. لا أعلم من هو حفتر“.

وأضاف: لقد سمعنا حفتر، حفتر، حفتر، لكننا لا نعرف من هو ولم نره قط إلا في الأخبار.. ذكر الأتراك اسمه لنا في سوريا، وأخبرونا أن نذهب لمحاربته، لكن لم يهتم أحد حتى قالوا إن هناك 2000 دولار في الشهر لمن يذهب هناك".