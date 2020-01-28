كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الصحة: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 7 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل حالتين أخريين من سلالة جديدة من فيروس كورونا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى سبعة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قالت الوزارة في بيان: "اعتبارًا من 28 يناير 2020، الساعة 12 ظهراً [04:00 صباحًا]، أكدت وزارة الصحة حالتين جائوا من الخارج من الإصابة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة. أعلنت خمس حالات مؤكدة في وقت سابق".

وذكر البيان، أن الحالتين السادسة والسابعة هما رجلان يبلغان من العمر 56 و 35 عامًا وهما مواطنان صينيان من ووهان.

وقد نصحت الوزارة مواطني سنغافورة بالامتناع عن زيارة الصين القارية بشكل عام ومقاطعة هوبى، حيث تقع ووهان على وجه الخصوص.

واختتمت الوزارة: "ستستمر وزارة الصحة في مراقبة الموقف عن كثب. نظرًا لأن الأطباء الممارسين يبحثون عن حالات الالتهاب الرئوي من بين الذين زاروا الصين مؤخرًا، من المرجح أن ترى سنغافورة المزيد من الحالات المشتبه فيها والتي ستحتاج إلى التحقيق لمعرفة الصلات المحتملة بمجموعة ووهان".

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أكدت سنغافورة أول حالة إصابة بفيروس كورونا، مصدرها مدينة ووهان الصينية، في 23 يناير.

تم الإبلاغ عن حالات متعددة للفيروس التاجي الجديد في جميع أنحاء العالم بعد اكتشافه الأولي في ووهان مع وجود الكثير من المصابين الصينيين المسافرين.

وقد صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأنه واثق من قدرة الصين على السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد واحتوائه، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

ووفقًا لبيان نُشر على موقع وزارة الخارجية، في اجتماع مع السلطات في بكين، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يوافق على تدابير الحكومة الصينية للحد من تفشي المرض حتى الآن، كما أوردت وكالة رويترز.

وقال "تيدروس"، إنه لا يدعو إلى إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حاليًا في الصين، وحث الناس على التزام الهدوء.

ارتفع عدد القتلى من الفيروس إلى 106 في الصين ويتم الإبلاغ عن حالات في عدد متزايد من البلدان الأخرى.