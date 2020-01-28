كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. الاشتباه في إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد دخول ثلاثة أشخاص يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد في مستشفى رام مانوهار لوهيا في نيودلهي.

وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الهندية الآسيوية IANS، قال مسؤول العلاقات العامة في مستشفى رام مانوهار لوهيا: "تم قبول الأشخاص الثلاثة، وجميعهم من سكان العاصمة الوطنية، ظهر الاثنين. لقد سافروا إلى الصين".

وأضاف مسؤول العلاقات العامة في مستشفى رام مانوهار لوهيا، أن اثنين منهم أظهروا أعراضًا، لكن الثلاثة تم عزلهم.

وأوضح: "أجريت الاختبارات من خلال المركز الوطني لمكافحة الأمراض. كان من المتوقع صدور تقارير في غضون أربعة إلى خمسة أيام."

تم اختيار مستشفى رام مانوهار لوهيا كمركز عقدي للعزل والعلاج من حالات فيروس كورونا المشتبه فيها والمؤكدة. ومع ذلك، لم يتم تأكيد أي حالة رسميًا حتى الآن.

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تم أيضًا إنشاء أجنحة عزل في معهد All India للعلوم الطبية.

أثار تفشي فيروس كورونا المستمر في مدينة ووهان الصينية، والذي أودى حتى الآن بحياة 106 شخص، قلق السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم.

اتخذت وزارة الصحة الهندية تدابير لمنع الفيروس القاتل من دخول البلاد واحتواء المرض إذا انتشر.

كما نصحت الأشخاص المسافرين إلى الصين أو القادمين من العملاق الآسيوي بمشاركة تاريخهم الصحي مع الأطباء إذا ظهرت عليهم أعراض مثل الحمى أو وجع الجسم أو ضيق التنفس.

قال خبراء الصحة، إنه لا يوجد علاج أو لقاح لعلاج المرض وبالتالي كان من المهم جدًا اتخاذ تدابير وقائية.