كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون في إدلب السورية يتوجهون إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه اليوم الثلاثاء، عدد كبير من المسلحين في إدلب بسوريا إلى ليبيا، في خرق للقرارات الدولية، حسبما ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية جنوب السودان: "عدد كبير من المسلحين يسافرون إلى ليبيا، خلافا لقرارات مجلس الأمن، للتدخل في الشؤون الداخلية الليبية (..) ولذلك تواصلنا مع وزير الخارجية التركي" في هذا الشأن.

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وسعي الرئيس السوري بشار الأسد مجددًا لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب، بشمال غرب سوريا، مما أدى إلى نزوح جماعي جديد لآلاف المدنيين باتجاه حدود تركيا، الاثنين، وسط ضربات جوية كثيفة.

وتأتي تصريحات لافروف بعد أسبوع من اجتماع برلين بمشاركة القوى الكبرى ودول عربية وبحضور تركيا التي تدعم الحكومة في طرابلس، حيث جرى الاتفاق على الدفع باتجاه وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، والالتزام بحظر الأسلحة، وذلك خلال قمة استضافتها برلين، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.