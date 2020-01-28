الهند تستعد لإجلاء مواطنيها من مقاطعة هوبي لصينية بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت السلطات في الهند، أنها تستعد لإجلاء مواطنيها من مقاطعة هوبي الصينية، والتي تعد ووهان عاصمة لها.

وكما جاء في وكالة رويترز، قال عدد متزايد من الدول إنها ستقوم بإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، والذي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

وذكرت متحدثة بالسفارة الامريكية فى بكين، أنه من المقرر أن تغادر طائرة مستأجرة تقل موظفي القنصلية الامريكية ووهان يوم الاربعاء. تم توفير بعض المساحة لمواطنين أمريكيين آخرين.

وقد صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأنه واثق من قدرة الصين على السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد واحتوائه، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

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ووفقًا لبيان نُشر على موقع وزارة الخارجية، في اجتماع مع السلطات في بكين، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يوافق على تدابير الحكومة الصينية للحد من تفشي المرض حتى الآن، كما أوردت وكالة رويترز.

وقال "تيدروس"، إنه لا يدعو إلى إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حاليًا في الصين، وحث الناس على التزام الهدوء.

ارتفع عدد القتلى من الفيروس إلى 106 في الصين ويتم الإبلاغ عن حالات في عدد متزايد من البلدان الأخرى.

وصفت منظمة الصحة العالمية الوباء بأنه "حالة طارئة في الصين" في 23 يناير، لكنها لم تصل إلى حد إعلانها حالة طوارئ عالمية للصحة العامة.