كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 28/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || 3 مناطق في الشرق الأقصى تغلق حدودها مع الصين

أغلقت ثلاث مناطق في الشرق الأقصى الروسي حدودها مع الصين حتى 7 فبراير وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين، حسبما نقلت وكالة تاس للأنباء عن حاكم منطقة خاباروفسك قوله، اليوم الثلاثاء. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || البرلمان الإيراني يقترح الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي

اقترح البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، حسبما ذكرت قناة العربية نقلًا عن موقع البرلمان. أخبار عالمية عاجلة اليوم || استقالة رئيس الوزراء القطري

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وافق على قبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، بناء على طلبه.

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