التوقيف يطال ناشطا جديدا بالفايسبوك في سطات.. وزوجته: كان يتحدث عن الفساد

من جديد، أوقفت المصالح الأمنية مدونا في مدينة السطات، الطاهري رشيد، المعروف باسم “بيصرو”، كان قد عرف بالبث المباشر على صفحته بموااقع التواصل الاجتماعي.

وقالت زوجة “بيصرو”، في حديث لـ”اليوم 24″، اليوم الثلاثاء، إن اعتقال زوجها تم، ظهر أمس الاثنين، في مدينة سطات، حيث جرى توقيفه في أحد المقاهي، وتم اقتياده إلى بيته للبحث عن أي أجهزة إلكترونية يتوفر عليها، غير أنه لم يتم العثور إلا على هاتفه المحمول، الذي كان بوابته للتعبير في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ذات المتحدثة أن دفاع “بيصرو” أكد للعائلة، اليوم، أنه لن يتم تقديم زوجها أمام وكيل الملك إلا غدا الأربعاء.

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وقالت الزوجة، التي لاتزال تعيش على وقع مفاجأة الاعتقال، إن زوجها كان يتحدث عن الفساد في قطاعات الصحة والتعليم “ولكن ماكاينش مع من”.

وكان حقوقيون قد تحدثوا عن حملة اعتقالات، تستهدف نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم تحريك المتابعة القضائية في حق أزيد من عشرة أشخاص، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتحذر منظمات حقوق الإنسان، من تشديد الخناق على النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقييد حرية الرأي والتعبير في الفضاءات الافتراضية، عن طريق استعمال السلطة لسلاح المتابعة والاعتقال لتكميم الأفواه.