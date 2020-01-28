إقبال لافت على شراء تذكارات اللاعب الراحل كوبي برايانت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ازداد الإقبال على شراء التذكارات الرياضية التي تخص نجم دوري كرة السلة الأميركي الراحل، كوبي برايانت، من خلال مواقع المزادات الإلكترونيه، ما دفع هذه المواقع لرفع أسعارها بسرعة فائقة.

وأشارت بيانات موقع "إي باي" إلى أن أكثر من 12 ألفا من تذكارات اللاعب، بيعت من خلال الموقع منذ انتشار نبأ الوفاة بما في ذلك بطاقات عليها صورته بيعت بمبلغ 75 ألف دولار.

وفاجأ الإقبال الهائل على شراء التذكارات بمختلف أنواعها، حتّى بائعيها أنفسهم، إذ نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن أحد كبار بائعي التذكارات الرياضية، والذي يُدعى ريك بروبستاين، القول: "إنه لأمر مروع، إنها طريقة مروعة لتلقي النبأ عندما تتلقاه من خلال حركة المبيعات".

Advertisements

وأوضح بروبستاين أنه باع بطاقات عديدة عليها صور لبرايانت، بعضها حجزه مشترون بسعر يزيد عن عشرة آلاف دولار، بالإضافة إلى كرات سلة وأحذية عليها توقيع برايانت.

وأفاد بروبستاين بأن هذا التهافت على تذكارات برايانت، هو السبب الرئيسي الذي دفع المواقع لرفع الأسعار إلى هذا المعدل الذي تراوح بين خمس مرات، و15 مرة مقارنة بالسعر الأصلي.

يُذكر أن كتاب "ذا مامبا منتاليتي: هاو آي بلاي" والذي كتبه اللاعب الراحل، يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا على موقع أمازون، منذ ظهيرة يوم الإثنين.