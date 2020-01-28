نبض الشبكة: من وعد بلفور إلى وعد ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار اعتزام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإعلان عن "صفقة القرن"، اليوم الثلاثاء، ردود فعل غاضبة في شبكات التواصل، وحث الفلسطينيون القوى العالمية على رفض خطة الرئيس الأميركي.وكشفت صحيفة عبرية، أن "صفقة القرن" ستشمل "فترة تحضير" مدتها 4 سنوات وذلك انطلاقا من قناعة أميركية بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس سيرفض تنفيذها لكن ربما يقبلها خليفته. وتقترح "صفقة القرن" إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة، على مساحة 70% من الضفة الغربية، يمكن أن تكون عاصمتها بلدة شعفاط شمال شرقي القدس.

وغرد صائب عريقات على موقع "تويتر": "إدارة ترمب تصنع السلام بين نتنياهو وجانتس وتشرعن وتدعم الاستيطان والضم للإجهاز على قضية شعبنا".

وغرد الصحافي السعودي تركي الشلهوب: "اليوم، سيُعلن ترامب #صفقة_القرن ، هذه الصفقة المشؤومة تريد أن تبتلع ما تبقّى من أرض فلسطين، وتشريد ما تبقّى من شعبها. وللأسف بأموال خليجية (سعودية إماراتية). غردوا ضد هذه الصفقة، وضد من يؤيدها ويموّلها، ومن يستطيع التظاهر فليتظاهر. فلسطين أرضٌ عربية، رغمًا عن أنف الصهاينة وكلابهم".

وغرد الكاتب والمحلل الفلسطيني، ياسر الزعاترة: "معاريف تنقل عن مصادر مطلعة قولها: حسب خطة ترامب؛ الدولة الفلسطينية ستتلقى حافزا سخيا بـ 50 مليار دولار لتطوير مشاريع اقتصادية. وحسب ذات المصادر، فقد أعرب أمراء الخليج عن استعدادهم؛ بل ووعدوا الأمريكان بأن يدفعوا لقاء ذلك" الخلاصة هي تصفية قضية الأمة بأموالها!! أي عبث؟!"