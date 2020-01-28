شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 5 نساء من أمام مصلى باب الرحمة بالأقصى والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمس نساء من أمام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية فلسطينية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت النساء الخمس، ثلاث من مدينة أم الفحم داخل أراضي عام 1948، واثنتان من مدينة القدس المحتلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يعتقل 5 نساء من أمام مصلى باب الرحمة بالأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.