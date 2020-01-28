شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تعلق الدوام بسبب «كورونا» .. والقنصلية تفتح أبوابها الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

نوهت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو بأن مكاتبها سوف تكون مغلقة إلى نهاية يوم الجمعة 31 يناير وسوف تعاود العمل يوم الأثنين 3 فبراير ، وذلك بعد أن أعلنت حكومة هونج كونج اليوم الثلاثاء أن جميع العاملين في القطاع الحكومي ليسوا مطالبين بالعودة إلى العمل يوم غداً الأربعاء ويمكنهم العمل من المنازل ،وذكرت أن هذا سيكون سارياً حتى يوم الاثنين المقبل بهدف منع انتشار عدوى فايروس كورونا .

وأكدت القنصلية أن الخدمات متواصلة على مدار الساعة بالإتصال على جوال الطوارئ رقم (0085296664741).