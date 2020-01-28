طاجيكستان تعتقل 113 للاشتباه في انتمائهم للإخوان

أعلنت طاجيكستان، الثلاثاء، اعتقال 113 شخصا لاتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال المدعي العام يوسف رحمون في إفادة صحفية إن من بين المعتقلين الذين احتجزوا على مدى هذا الشهر أجنبيين ومسؤولا محليا وأكثر من 20 أستاذا جامعيا.

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وفي عام 2006، حظرت السلطات في طاجيكستان جماعة "الإخوان"، التي تأسست في مصر في عشرينيات القرن الماضي.

وقال أقارب أحد المشتبه بهم الذين تحدثوا إلى شبكة أخبار راديو "أوزودي" المحلية إن رجال الأمن صادروا بعض الكتب أثناء تفتيش منزلهم.

وأشار موقع "بيوم" إلى تقديرات أعلى لعدد المحتجزين، تتراوح بين 100 و250 شخصا، منهم نحو 20 محاضرا جامعيا.

وأكد مصدر حكومي لموقع "يوراسيانت" أن من بين المعتقلين مصريا يبلغ من العمر 60 عاما، اسمه علي منصور بيومي، وكان مدرسا في قسم الدراسات الشرق أوسطية في الجامعة الطاجيكية في دوشانبي.