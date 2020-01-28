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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل الاعتداء على مواطن مصري في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
وكالات
نشرت صحيفة "حرييت" التركية، تفاصيل الاعتداء على مواطن مصري في تركيا يدعى "عبد الباري منسي" يعمل دوبلير في المسلسلات التركية.
وقالت الصحيفة إن مواطن تركي اعتدى عليه بحجة أنه اعتقد أنه سوري الجنسية، حيث انهال عليه بالضرب المبرح في وسط إسطنبول.
وتابعت أن منسي يعمل دوبلير في عدد من المسلسلات التركية على رأسها عاصمة عبد الحميد والمحافظ ومحمد الفاتح.
وأضافت أن منسي كان يستقل حافلة مع شقيقته وزوجة أخيه وابنة أخيه التي تبلغ من العمر 3 أشهر، وعند النزول قال له المواطن التركي "لماذا تضييق الطريق علي"، فأجاب منسي "لم ألمسك".
وقال له المواطن التركي "أخرس وإلا أوسعتك ضربًا"، فرد عليه منسي قائلًا "أنا أحترم سنك كما أن عائلتي معي لذا فأنا ملتزم جدًا"، فما كان من المواطن التركي إلا أن ضربه.
وأكدت الصحيفة أن الرجل التركي ظل يضرب منسي لعدة دقائق، ما أسفر عن كسر أنف وذراع منسي، وخلال محاولة شقيقته وزوجة شقيقة فض الشجار تم الاعتداء عليهما.
وتابعت أن كل هذا حدث في الحافلة وبعد أن تدخل الركاب وأنقذوا منسي، سبه المواطن التركي في اعتقاده أنه سوري، وقال منسي "لا يستحق أي شخص هذه المعاملة، سواء كان مصريًا أو سوريًا فعلى الجميع احترام بعضهما البعض".
وأضافت أن منسي أبلغ الشرطة فورًا التي ألقت القبض على المواطن التركي المعتدي وهو رهن الاحتجاز حاليًا وتم نقل منسي للمستشفى لتلقي العلاج.
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