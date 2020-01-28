حكم بحبس الفنان عمرو واكد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس في القاهرة، بحبس الفنان المصري عمرو واكد 6 أشهر ودفع كفالة 10 آلاف، كما قضت بتغريمه مبلغ 312 ألفًا و963 جنيهًا، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف لاتهامه بالتهرب من سداد الضرائب.



وفي التفاصيل، قام الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير بـ ”عمرو واكد“، بالتهرب من دفع مبلغ 312 ألفًا و963 جنيهًا، عن أعمال التمثيل والأفلام التي شارك بها، الأمر الذي يخالف نصوص القانون والدستور.

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وكانت ذات المحكمة قد رفضت، أمس الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، معارضة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ ”بوسى“ في تهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

من جانب آخر قضت المحكمة بقبول معارضة الفنان تامر عاشور، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، قد عاقبت الفنان غيابيًا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.