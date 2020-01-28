عدن .. الإنتقالي يدشن توزيع 100 كرسي كهربائي للجرحى بدعم من مؤسسة زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

عدن - الخليج 365

دشنت دائرة الشهداء والجرحى بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من توزيع الكراسي الكهربائية لجرحى الحرب في محافظات الجنوب، بدعم من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.



وفي حفل التدشين، قال أمين عام هيئة رئاسة الإنتقالي، أحمد حامد لملس، إن ماقامت به مؤسسة زايد في دعم أبطالنا الجرحى بكراسي كهربائية، هو لمسة إنسانية ليست غريبة على دولة الإمارات وأولاد زايد الذين ورثوا عن أبيهم حبه للخير والإنسانية .

وأكد لملس التزام المجلس الانتقالي بواجبه الوطني والأخلاقي تجاه الجرحى الأبطال الذين قدموا أعز مايملكون في سبيل قضيتهم، لافتاً إلى أن المجلس سيتبع هذه الخطوة بخطوات أخرى خدمة للجرحى ذوي الهمم .

بدوره أكد رئيس دائرة الشهداء والجرحى، أسامة محسن بن بريك، اهتمام قيادة المجلس الانتقالي مبملف الجرحى من خلال تسفيرهم للعلاج في الخارج وتوفير كل مايلزم لعلاجهم و راحتهم.

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وقال "إننا اليوم ندشن المرحلة الأولى من توزيع الكراسي الكهربائية بتوزيع 100 كرسي لذوي الهمم من جرحى الجنوب بدعم من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ممثلة بالأستاذ فايز الكثيري المدير الإقليمي للمؤسسة التي نثمن دعمها واهتمامها بجرحانا".

كما ألقى أحد الجرحى كلمة نيابة عن زملائه شكر فيها المجلس الانتقالي وقيادته ودولة الإمارات العربية ممثلة بمؤسسة زايد على ما لقيه الجرحى من رعاية واهتمام حتى استعادوا عافيتهم وتأقلمهم مع واقعهم ومجتمعهم.

حضر حفل التوزيع المحامية نيران سوقي عضوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي نائبة رئبس الجمعية الوطنية للشؤون القانونية، واللواء سالم عبدالله السقطري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، مساعد الأمين العام لهيئة الرئاسة، والدكتور أنيس لقمان، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس.