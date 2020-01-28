- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أبرز بنود ”صفقة القرن“ المسربة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
نقلت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية عن مصدر قالت إنه قرأ وثيقة مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسمى ”صفقة القرن“، والتي يُنتظر أن يتم إعلانها رسمياً خلال ساعات.
وأشار المصدر إلى أن المشروع الذي سيعلنه ترامب اليوم الثلاثاء يتضمن ”خريطة طريق متدرجة ومشروطة من أجل إقامة دولة فلسطينية“.
وحسب المصدر فإن خريطة الطريق المتدرجة تتضمن البنود الآتية:
1- إقامة حكم ذاتي محدود للفلسطينيين في أجزاء من الضفة الغربية ومن القدس الشرقية.
2- تتوسع صلاحيات الحكم الذاتي على مدى ثلاث سنوات تلتزم القيادة الفلسطينية خلالها بما سمته الصفقة ”نبذ الإرهاب“ وتنخرط في مفاوضات جديدة مع إسرائيل.
3- إعادة تحديد الخط الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل؛ بحيث يتم ضم بعض المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل بدعوى ضمان الأمن.
ويرى مصدر الصحيفة الذي اطلع على وثيقة صفقة القرن أن الأخيرة تضع الطرف الفلسطيني في وضع تفاوضي صعب، وأن هذا الوضع سيصبح أكثر سوءا بمرور الوقت لأنهم ”إن لم يدخلوا المفاوضات على جزء من الكعكة فسيشهدون كيف أن الكعكة كلها ستختفي أمام أعينهم“.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أبرز بنود ”صفقة القرن“ المسربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.