البحرين تؤكد استمرارية عمل بعثتها الدبلوماسية في بكين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

أكدت وزارة الخارجية البحرينية استمرارية عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في بكين وتوفير كامل الدعم لجميع المواطنين في الصين.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الثلاثاء، أن البعثة على تواصل دائم مع الملحق الثقافي لمتابعة شؤون الطلبة لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم في حال رغبتهم بمغادرة الصين.

وأشارت إلى أنه نظرًا لتفشي فيروس (كورونا) في الصين لابد من أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، والتشديد على ضرورة الالتزام التام بالإرشادات العامة التي تصدرها السلطات المحلية في بكين.

ونشرت الوزارة أرقام التواصل مع سفارة المملكة لدى الصين ومكتب المتابعة بوزارة الخارجية في المملكة والذي يعمل على مدار الساعة للرد على كافة الاستفسارات التي ترد الوزارة.