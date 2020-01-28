شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. تحطم طائرة مسيرة إيرانية شمال الأحواز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 افادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الثلاثاء، بتحطم طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري بعد سقوطها في منطقة ”مله ثاني“ الواقعة شمال مدينة الأحواز جنوب غرب البلاد .

Advertisements وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الحكومي، بأن ”الطائرة المسيرة من طراز شاهد 129 وهي تابعة للقوات المسلحة الإيرانية وخاصة الحرس الثوري“. وتقول تقارير محلية إن ”شاهد 129“ طائرة قتالية دون طيار إيرانية صنعت بيد خبراء ومتخصصي القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، وبإمكانها تنفیذ مهامّها على مسافة 1700 إلى 2000 کیلومتر من القاعدة التی تنطلق منها وقادرة علی حمل الصورايخ الذکية والتحليق لمدة 24 ساعة متواصلة، وکشف النقاب عن هذه الطائرة في سبتمبر 2012

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