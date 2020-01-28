عماد واكيم: سأتقدم بمشروع صيانة وترميم الأبنية التراثية

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ ​عماد واكيم​ إلى أنه لا يكفي ​وزارة الثقافة​ تصنيف ​الابنية التراثية​، بل يجب صيانتها وترميمها من أجل الحفاظ عليها.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار واكيم إلى أنه "لا يكفي وزارة الثقافة تصنيف ​الأبنية التراثية​، التي واحياناً كثيرة تصنف وفق مصالح ومحسوبيات، ان هذه الابنية خاصةً المشادة بالحجر الرملي مهددة بالانهيار لذلك وجب صيانتها وترميمها حيث يلزم من اجل المحافظة عليها وسأتقدم بمشروع قانون من اجل هذا الامر".