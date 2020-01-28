أشار عضو تكتل الجمهورية القوية عماد واكيم إلى أنه لا يكفي وزارة الثقافة تصنيف الابنية التراثية، بل يجب صيانتها وترميمها من أجل الحفاظ عليها.
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار واكيم إلى أنه "لا يكفي وزارة الثقافة تصنيف الأبنية التراثية، التي واحياناً كثيرة تصنف وفق مصالح ومحسوبيات، ان هذه الابنية خاصةً المشادة بالحجر الرملي مهددة بالانهيار لذلك وجب صيانتها وترميمها حيث يلزم من اجل المحافظة عليها وسأتقدم بمشروع قانون من اجل هذا الامر".
كانت هذه تفاصيل خبر عماد واكيم: سأتقدم بمشروع صيانة وترميم الأبنية التراثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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