دريان التقى مطرجي وبحث معه في الشؤون البيروتية

التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت المحامي صائب مطرجي وبحث معه في الشؤون البيروتية وخاصة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمنى المحامي مطرجي أن يجتاز لبنان هذه المرحلة الخطيرة والحساسة والتحديات التي يواجهها.
كما التقى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت فيصل سنو وتم التداول في الشؤون العامة والمقاصدية.
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