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دريان التقى مطرجي وبحث معه في الشؤون البيروتية

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التقى مفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ رئيس هيئة الدفاع عن حقوق ​بيروت​ المحامي ​صائب مطرجي​ وبحث معه في الشؤون البيروتية وخاصة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمنى المحامي مطرجي أن يجتاز ​لبنان​ هذه المرحلة الخطيرة والحساسة والتحديات التي يواجهها.

كما التقى رئيس ​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية في بيروت فيصل سنو وتم التداول في الشؤون العامة والمقاصدية.

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