دريان التقى مطرجي وبحث معه في الشؤون البيروتية

التقى مفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ رئيس هيئة الدفاع عن حقوق ​بيروت​ المحامي ​صائب مطرجي​ وبحث معه في الشؤون البيروتية وخاصة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمنى المحامي مطرجي أن يجتاز ​لبنان​ هذه المرحلة الخطيرة والحساسة والتحديات التي يواجهها.

كما التقى رئيس ​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية في بيروت فيصل سنو وتم التداول في الشؤون العامة والمقاصدية.