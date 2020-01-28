وزير الداخلية طلب إجراء مسح للمباني المتصدعة

أصدر وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​، بناء على توجيهات من رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​، تعميما طلب فيه من محافظة ​مدينة بيروت​ "اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل اجراء مسح فني شامل للمباني القديمة المتصدعة الآيلة للسقوط في محيط مكان الحادثة في منطقة التباريس بشكل خاص، وفي المحافظة بشكل عام، بغية التأكد من عدم وجود خطر انهيار لمبان اخرى متاخمة، والعمل على ابلاغ مالكي المباني المهددة بالسقوط وجوب اجراء التدعيمات اللازمة".

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