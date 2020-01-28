توافد محتجين الى ساحة الشهداء لمساندة رفاقهم منعا لفتح الطريق

توافد عدد من المحتجين الى ساحة الشهداء مساندة لرفاقهم الذين كانوا يحاولون منع القوى الامنية من فتح الطريق.
وعمد المحتجون الى وضع العوائق الحديدية وركنوا سيارة في منتصف الطريق، قرب مدخل فندق "لوغراي" وافترش بعضهم الارض رافضين فتح الطريق المؤدي باتجاه مسجد محمد الامين، ورفعوا الاعلام اللبنانية وشعارات الثورة.
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