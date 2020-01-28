توافد محتجين الى ساحة الشهداء لمساندة رفاقهم منعا لفتح الطريق

توافد عدد من ​المحتجين​ الى ​ساحة الشهداء​ مساندة لرفاقهم الذين كانوا يحاولون منع ​القوى الامنية​ من فتح الطريق.

وعمد المحتجون الى وضع العوائق الحديدية وركنوا ​سيارة​ في منتصف الطريق، قرب مدخل فندق "لوغراي" وافترش بعضهم الارض رافضين فتح الطريق المؤدي باتجاه مسجد محمد الامين، ورفعوا الاعلام اللبنانية وشعارات ​الثورة​.