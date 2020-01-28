وزيرة الإعلام عرضت مع رؤساء الوحدات تفعيل العمل وتفقدت المديريات

عقدت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​ نجد اجتماعا مع رؤساء الوحدات في الوزارة، في حضور المدير العام للوزارة ​حسان فلحة​، واطلعت منهم على سير العمل في الوزارة وحاجات الوحدات، وعرضت معهم خطة تفعيل الوزارة وتعزيز العمل في مديرياتها وأهمية التعاون والتفاعل الايجابي بما يؤدي الى الابتكار الدائم إداريا وإعلاميا تلبية للتحديات المستقبلية، وخصوصا في مجال الإعلام الرقمي.وكان نقاش لسبل الارتقاء بالعمل الإعلامي ومواكبة التطور الهائل في هذا الإطار محليا ودوليا.

ثم تفقدت الوزيرة مديريات الوزارة وجالت في الدوائر والأقسام، وأعطت الموظفين توجيهاتها لتطوير العمل والحرص على الدقة والصدقية والموضوعية، مشددة على الدور الوطني الذي تؤديه ​وزارة الاعلام​.