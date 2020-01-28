بولا يعقوبيان تتقدم باخبار بحق المعتدين على الحراك امام مجلس الجنوب

اعلنت النائب ​بولا يعقوبيان​ انها تقدمت يوم امس الاثنين عبر وكيلها المحامي لؤي غندور بإخبار لجانب ​النيابة العامة التمييزية​ بحق المعتدين على الحراك ولا سيما بحق من قاموا بالاعتداءات أمام ​مجلس الجنوب​ يوم الجمعة الماضي الواقع في 24-1-2020.

ولفتت الى انها طالبت في ​الاخبار​ المقدم بملاحقة الاسماء التي اوردتها وكل من يظهره التحقيق على علاقة بهذه الاعتداءات وانزال اشد العقوبات بهم. واعتبرت انه على ​القوى الامنية​ تأمين سلامة الثوار الذين تتيح لهم القوانين ممارسة حقهم بالاعتراض السلمي والتظاهر امام منازل المسؤولين والمقرات الرسمية وفي الساحات العامة.