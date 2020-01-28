بولا يعقوبيان تتقدم باخبار بحق المعتدين على الحراك امام مجلس الجنوب

اعلنت النائب بولا يعقوبيان انها تقدمت يوم امس الاثنين عبر وكيلها المحامي لؤي غندور بإخبار لجانب النيابة العامة التمييزية بحق المعتدين على الحراك ولا سيما بحق من قاموا بالاعتداءات أمام مجلس الجنوب يوم الجمعة الماضي الواقع في 24-1-2020.
ولفتت الى انها طالبت في الاخبار المقدم بملاحقة الاسماء التي اوردتها وكل من يظهره التحقيق على علاقة بهذه الاعتداءات وانزال اشد العقوبات بهم. واعتبرت انه على القوى الامنية تأمين سلامة الثوار الذين تتيح لهم القوانين ممارسة حقهم بالاعتراض السلمي والتظاهر امام منازل المسؤولين والمقرات الرسمية وفي الساحات العامة.
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