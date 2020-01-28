جنبلاط عرض مع السفيرة ريتشارد التطورات العامة

إستقبل رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في دارته في كليمنصو ​السفيرة الأميركية​ إليزابيت ريتشارد في حضور النواب ​مروان حمادة​، ​أكرم شهيب​ و​وائل أبو فاعور​، والمستشار السياسي في ​السفارة​ فادي حافظ. وتم خلال اللقاء عرض لمختلف التطورات العامة. إضغط للمزيد

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