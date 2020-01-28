إستقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف قصيفي في دار النقابة، العميد الركن انطوان مراد الذي قدم له كتابه "حقوق بين الخطوط - الحدود اللبنانية الجنوبية: تحولات تاريخية واشكاليات حدودية. ماذا بعد؟".
وهنأ القصيفي مراد على كتابه "القيم"، معتبرا أنه "مرجع لجميع الباحثين والمهتمين بالشؤون الحدودية، خصوصا أنه يتصدى لموضوع الحدود البحرية ومزارع شبعا وقرية الغجر ومشاعاتها، عدا عن عقارات بين المطلة والوزاني، وهونين، ضائعة وملتبسة تزيد على المليون متر"، مشيرا الى أن "المؤلف يضع خبرته في تصرف من يتابع هذا الملف، وان الأوان قد حان لمأسسة موضوع الحدود، صونا لحقوق لبنان والحفاظ عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر قصيفي تسلّم من العميد الركن أنطوان مراد كتابه عن الحدود اللبنانيّة الجنوبيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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