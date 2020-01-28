قصيفي تسلّم من العميد الركن أنطوان مراد كتابه عن الحدود اللبنانيّة الجنوبيّة

إستقبل نقيب محرري ​الصحافة​ ال​لبنان​ية جوزيف قصيفي في دار النقابة، العميد الركن انطوان مراد الذي قدم له كتابه "حقوق بين الخطوط - الحدود اللبنانية الجنوبية: تحولات تاريخية واشكاليات حدودية. ماذا بعد؟".

وهنأ القصيفي مراد على كتابه "القيم"، معتبرا أنه "مرجع لجميع الباحثين والمهتمين بالشؤون الحدودية، خصوصا أنه يتصدى لموضوع الحدود البحرية و​مزارع شبعا​ وقرية ​الغجر​ ومشاعاتها، عدا عن عقارات بين المطلة و​الوزاني​، و​هونين​، ضائعة وملتبسة تزيد على المليون متر"، مشيرا الى أن "المؤلف يضع خبرته في تصرف من يتابع هذا الملف، وان الأوان قد حان لمأسسة موضوع الحدود، صونا لحقوق لبنان والحفاظ عليها".