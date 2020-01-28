الصايغ عرض الأوضاع مع مطران بيروت للروم الكاثوليك

زار عضو كتلة "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ يرافقه وكيل داخلية ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ في ​بيروت​ باسل العود، ​مطران​ بيروت للروم الكاثوليك المطران جورج بقعوني حيث نقلا إليه تحيات رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​ ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب ​تيمور جنبلاط​. وكانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة وصعوبات ​النظام اللبناني​ الذي بات بحاجة الى تطوير بنيوي في هيكليته وضرورة مواكبة العصر ، والعمل على الانتقال الى ​الدولة المدنية​. إضغط للمزيد

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