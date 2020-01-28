الرئيس عون التقى عبد الساتر ووفدا من الكهنة وجهوا الدعوة له لحضور قداس عيد مار مارون

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران ​بولس عبد الساتر​، ووفدًا من الكهنة، الّذين وجّهوا الدعوة له لحضور قداس ​عيد مار مارون​، الّذي سيُقام في 9 شباط المقبل في ​كنيسة مار مارون​ في ​الجميزة​. إضغط للمزيد

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