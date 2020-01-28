السلطات التركية تباشر بالجنسية لشاب سوري أنقذ عائلة من تحت الأنقاض

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن "المديرية العامة للنفوس والمواطنة في تركيا، بدأت إجراءات منح الجنسية التركية للشاب السوري محمود العثمان وأسرته، لإنقاذه سيدة وزوجها من تحت أنقاض زلزال ألازيغ".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد أن سلطات بلاده ستمنح الجنسية التركية للشاب السوري وأسرته، مشيرا أن العثمان يدرس في تركيا ويتقن لغتها.
وتصدر الشاب السوري محمود العثمان، حديث الشارع التركي، بعد انتشار مقطع فيديو للسيدة التركية دوردانه أيدن، وهي تروي البطولة التي أظهرها محمود لإنقاذها هي وزوجها من تحت أنقاض منزلهما في حي سورسورو، دون أن يكترث للجروح التي أصابت يديه.
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