السلطات التركية تباشر بالجنسية لشاب سوري أنقذ عائلة من تحت الأنقاض

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، أن "المديرية العامة للنفوس والمواطنة في ​تركيا​، بدأت إجراءات منح الجنسية التركية للشاب السوري محمود العثمان وأسرته، لإنقاذه سيدة وزوجها من تحت أنقاض ​زلزال​ ألازيغ".

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، قد أكد أن سلطات بلاده ستمنح الجنسية التركية للشاب السوري وأسرته، مشيرا أن العثمان يدرس في تركيا ويتقن لغتها.

وتصدر الشاب السوري محمود العثمان، حديث الشارع التركي، بعد انتشار مقطع ​فيديو​ للسيدة التركية دوردانه أيدن، وهي تروي البطولة التي أظهرها محمود لإنقاذها هي وزوجها من تحت أنقاض منزلهما في حي سورسورو، دون أن يكترث للجروح التي أصابت يديه.