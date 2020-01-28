المستشار القضائي لحكومة إسرائيل قدم لائحة اتهام ضد نتنياهو بقضايا فساد

قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين ​نتنياهو​.

وكان ​الكنيست​ قد تبلغ من نتانياهو قراره بسحب طلب منحه الحصانة من الملاحقة القضائية، في ثلاث قضايا جنائية تم فتحها ضده، بحجة أنه لا يريد أن تعرقل المداولات البرلمانية في هذا الشأن، اتخاذ الخطوات المصيرية المتعلقة بخطة ​السلام​ الأميركية "​صفقة القرن​".

وكان ماندلبليت قد أعلن سابقاً قراره بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء في "الملف 4000"، التي يشتبه فيها نتنياهو باتخاذ قرار إداري يفيد شاؤول يلوفيتش، المساهم في مؤسسة "بيزك" للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إيجابية لسياسات نتنياهو من قبل موقع "والا" الإعلامي التابع لـ "بيزك"، بالإضافة لقضيتان هما "الملف 2000" و"الملف 1000"، يتهم نتنياهو فيهما بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وقد نفى نتنياهو كل الاتهامات الموجهة إليه، معلنا أن الهدف منها هو إبعاده من منصب رئيس الحكومة.

