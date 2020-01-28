شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إيرادات "التنمية الزراعية" 50%.. ورئيس الهيئة: لازال هناك فسادا إداريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حساب ختامى لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2018/2019، عن انخفاض إيراداتها بنسبة 50% عن العام السابق 2017/2018، حيث بلغت إيرادات الهيئة فى 30 يونيو 2018 نحو 1.15 مليار جنيه، وانخفضت فى 30 يونيو 2019 إلى 528 مليون جنيه، وحققت الهيئة خسائر نشاط خلال السنة المالية 2018/2019 بلغت نحو 4589 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد الشحات، القائم بتسيير أعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه مازال هناك فساد موجود فى الهيئة، مشيرا إلى أن هذا الفساد يتمثل فى الفساد الإدارى وليس فسادا ماليا، مؤكدا أنه بنسب منخفضة وأن الهيئة تسعى للسيطرة عليه وتحجيمه.

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كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مسئولى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث لم يحضر أى من مسئولى الهيئة اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة حساب ختامى موازنتها للسنة المالية 2018/2019، رغم إبلاغهم رسميا بموعد الاجتماع، واتهمت اللجنة مسئولى الهيئة بتعطيل أعمال مجلس النواب وعدم تمكين اللجنة من متابعة ومناقشة الحساب الختامى للهيئة، وأوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإبلاغ اللجنة لما توصلت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة حساب ختامى موازنة كل من الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم، للسنة المالية 2018/2019.