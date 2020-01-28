شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة من "زراعة النواب" لرئيس الوزرء بسبب التنمية المحلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، تقديم مذكرة بشأن تجاهل مسئولو وزارة التنمية المحلية، دعوات اللجنة لحضور اجتماعاتها، بشكل مستمر، لتقديمها إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لتوجيهها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، لاتخاذ ما يلزم بشأن ذلك التجاهل لاجتماعات اللجنة.

وكان اجتماع اللجنة اليوم مخصص لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة، واضطرت اللجنة إلى تأجيل مناقشتها بسبب غياب المسئولين، وتشمل طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: هشام الحصرى، وحسام العمدة، بشأن عدم إنهاء إجراءات تقنين مساحة من الأراضى الصحراوية شرق النيل (وادى سنور) بمحافظة بنى سويف لبعض الأفراد والشركات دون مراعاة لما بذلوه من جهد ومال فى تجهيز البنية الأساسية لهذه المساحات.

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كما تضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى ملك، بشأن عدم استكمال إجراءات التمليك لأراضى شباب الخريجين بقرى الخريجين بمركز سمالوط محافظة المنيا، وذلك بسبب عدم حضور ممثلو وزارة التنمية المحلية.

وكذلك أجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مرتضى العربى، بشأن المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى الصحراوية بمحافظة أسيوط، بسبب عدم حضور المسئولين عن محافظة أسيوط.