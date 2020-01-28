شكرا لقرائتكم خبر عن 48 مليار جنيه خسائر مرحلة للوطنية للإعلام.. و50 مليارا مستحقة منذ 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحساب الختامى للهيئة الوطنية للإعلام، عن تحقيق الهيئة خسائر نشاط خلال العام المالى 2018/2019، بلغت نحو 7 مليارات و66 مليون جنيه، وارتفعت قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليار و277.4 مليون جنيه.

وأوضح إسماعيل الششتاوى، وكيل الهيئة، أن هناك مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للإعلام لدى الوزارات المختلفة تصل إلى 50 مليار جنيه متراكمة منذ أكثر من 30 عاما، ورد مدحت مصطفى، ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة، مؤكدا أن هذه المبالغ غير موجود ببيانات دقيقة أو مؤيدة بمستندات، وبناءً على ذلك قرر النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، بتشكيل لجنة مُشتركة من وزارة المالية والهيئة الوطنية للإعلام لفحص طبيعة هذه المبالغ وإعداد بيان تفصيلى بها وإعداد مذكرة بها للعرض على مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية هذا المبلغ، على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخه وموافاة اللجنة بصورة من تلك المذكرة.

Advertisements

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى للهيئة الوطنية للإعلام للعام المالى 2018/2019.

كما كشفت بيانات الحساب الختامى للهيئة الوطنية للإعلام عن وجود مبالغ مستحقة للهيئة لدى عملائها تبلغ 2.5 مليار جنيه، تتمثل فى مستحقات الهيئة لدى العديد من الدول الخارجية قيمة مقابل إنتاج خدمات مؤداة لهم ويصعب على للهيئة تحصيلها نتيجة عدم تمكنها من التواصل مع بعض الدول وعدم اعتراف دول أخرى بمديونياتها.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة أيضا بضرورة قيام الهيئة بإبلاغ وزارة المالية بالمبالغ المحصلة بمعرفة وزارة الداخلية "رسوم الراديو" وحصرها وسداد النسبة المُقررة قانونا من هذه المبالغ لصالح الهيئة الوطنية للإعلام للهيئة، كما شددت اللجنة على ضرورة الوصول لأسعار عادلة مقابل الخدمات المؤداة من الهيئة الوطنية للإعلام للوزارات والهيئات الحكومية.