شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": إعادة دراسة ملف المفصولين من ميناء سفاجا بسبب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت مع اللواء ياسر راشد رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا البحرى، أزمة فصل العمال الذين ثبت تعاطيهم المخدرات من الميناء، وأن رئيس الميناء وعد بإعادة دراسة الموضوع مرة أخرى، وإعادة من يثبت تناوله المخدر كعلاج.

وأضاف "عبد الواحد"، أن اللجنة ناقشت عدد من المشكلات التى رصدتها اللجنة خلال الزيارة البرلمانية للجنة إلى محافظة جنوب سيناء، منها مشكلة ميناء الحمراوين، وتبعية أصول ميناء أبو طرطور لميناء سفاجا، والمشكلات الخاصة باستغلال ميناء المصريين، والمشكلات المتعلقة بميناء المصريين التابعة لشركة النصر للصناعات التعدينية.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة طالبت باستكمال العديد من الأوراق لتستطيع اللجنة مناقشة الأمر بشكل دقيق، وأن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات أخرى لاستكمال المناقشات.

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وكانت لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، قد أوصت فى ختام جولتها التفقدية بمحافظتى البحر الأحمر، وجنوب سيناء، بضرورة الإسراع فى استكمال المشروع القومى للنقل بمحافظة البحر الأحمر، ورفع كفاءة الطرق التى تحتاج لعمليات التطوير والصيانة.

وطالبت اللجنة، بضرورة تعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية، لما تمثله من أهمية كبرى فى مجال السياحة ونقل الركاب، وكذلك الموانئ المتخصصة فى تصدير خام الفوسفات.

وتفقدت اللجنة عددا من مشروعات النقل والطرق، وكذلك الموانئ البحرية فى كلتا المحافظين، حيث أبدى النواب عددا من الملاحظات، والتى وعد المسئولين فى كل قطاع بالعمل على تلافيها.

ضم الوفد البرلمانى، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، خالد عبد المولى، أمين السر، والنواب جمال آدم، محمد الكورانى، عماد محروس، وسامح السايح، كما شارك فى الزيارة النائب برديس عمران، والدكتور محمد على، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.