شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق إنسان البرلمان: مصنع السماد بحلوان كارثى ويتسبب بأمراض خطيرة للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنه حقوق الإنسان، وزارة البيئة والجهات المعنية بسرعة التدخل لوقف ما سماه بـ"كارثة مصنع سماد حلوان الشهير بمصنع "سماد عرب أبو مساعد"، بسبب ما يتسبب فيه المصنع فى انتشار أمراض خطيرة بين العاملين به مثل السرطان، والفشل كلوى وتشوهات اجنه، والإجهاض، وذلك نتيجة المخالفات الخطرة والانبعاثات الملوثة الكثيفة التى تخرج من هذا المصنع.

وأضاف عابد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم بحضور وزيرة البيئة بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أحد المسئولين بالمصنع يعين الشباب بـ"مصنع الموت" مقابل 4 ألاف جنيه، مشيرا أن المنطقة ذات كثافة سكانية عالية وبالتالى يُصاب عدد كبير من المواطنين بالأمراض بسبب تلك الانبعاثات والمواد الخطرة على صحة المواطنين بالمنطقة.

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وتناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد لمناقشة دور وزارة البيئة فى تطبيق معايير حقوق الإنسان فى ضوء توصية مجلس الوزراء فى اجتماعه الذى عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة والتنسيق بين الوزارة وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.