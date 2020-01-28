شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يستعرض بالبرلمان حزمة محفزات لإنتاج السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن حزمة من المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية، فى إطار جهود الوزارة لدراسة تجارب الدول فى إنتاج السيارات الكهربائية وأهمها التجربة الصينية، منها عمل برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسى الأبيض محل الأسود فى 2006 يستهدف 3% سنويًا من الأسطول بواقع 11 ألف سيارة.

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وأضاف "توفيق" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة المنعقد اليوم بمقر مجلس النواب، أن تلك المحفزات تشمل إلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بإحلال 5% سنويًا من أسطول السيارات الخاص بها حوالى 7 آلاف سيارة، ومنح دعم للمستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة بشرط أن تتميز بمدى سير التى تسير أكثر من 400 كم فى الشحنة الكاملة الواحدة.

واستكمل تلك المحفزات، بقيام وزارة الكهرباء بإنشاء 1000 محطة شحن سريع سنويًا بقدرة 50 كيلووات الفترة 3 سنوات على الأقل وتشغيلها بشكل تجارى يضمن تحقيق عدد معقول على الاستثمار، وذلك مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى بناء المزيد من المحطات حسب خريطة محددة.