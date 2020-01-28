وزيرة البيئة أمام النواب: "مواصلات مصر" ساعدت فى تخفيض نسبة التلوث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، الإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين النظام البيئى ومواجهة ارتفاع نسبة التلوث.
وقالت ياسمين فؤاد، إن هناك خطة وضعتها وزارة البيئة لتحويل وسائل النقل العام للعمل بالكهرباء والغاز، وهذا أمر فى غاية الأهمية ليس فقط على مستوى توفير الميزانية الخاصة بتشغيل هذه المنظومة ولكن أيضا مهم فى تحسين المناخ البيئية وتقليل التلوث.
واضافت وزيرة البيئة، أن مشروع مواصلات مصر ساعد على تحسين المناخ البيئى وتقليل التلوث نتيجة استخدام أصحاب السيارات لهذه الوسيلة بدلا من سيارتهم.
وفى سياق متصل، علقت ياسمين على حديث النواب بشأن مصانع السماد، بتأكيدها أن مصنع أبو زعبل به بعض الانبعاثات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتصحيح وضعه البيئي.
ونوهت الوزيرة، إلى أن وزارة البيئة تتواصل مع رئيس الوزراء ووزير البترول لتخفيف الأموال المستحقة على مصانع عرب ابو ساعد، لدعمهم فى العودة لاستخدام الغاز من جديد بدلا من المازوت والذى لجئوا له بعد ارتفاع الفوائد المفروضة عليهم نتيجة مديونية استخدام الغاز الطبيعي.
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