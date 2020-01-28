شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصنع تدوير بالمحلة تحول لمقلب قمامة واستجواب لوزير التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، أعضاء مجلس النواب بكارثة من العيار الثقيل على حد وصفه، حيث تحول مصنع تم إنشاءه لتدوير القمامة بمدينة المحلة إلى مقلب للقمامة بعد توقفه عن العمل، مهددًا بتقديم استجواب لوزير التنمية المحلية اللواء محمد شعراوى، حال عدم رفع المخلفات التى تراكمت بجوار المصنع، قائلا ً: " لكم أن تتخيلوا أن مصنع لتدوير القمامة تحول إلى ملقى قمامة كبير".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عصام بركات وكيل اللجنة، لمناقشة ملف منظومة القمامة وإدارة المخلفات.

وقال خليفة، إن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد استجابت خلال لقائه بها الاجتماع الأخير وتم تحرير محضر مخالفة للمصنع، لكن حياة المواطن لا يكفيها محاضر، ويجب أن يكون هناك إزالة فورية لهذه القمامة التى تشكل خطر على حياة المواطنين لاسيما لقرب المصنع من منطقة سكنية.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن المصنع توقف عن العمل وتراكم 120 ألف طن من المخلفات حول المصنع مما أدى إلى انتشار الحرائق الذاتية الأمر الذى يؤثر سلبًا على البيئة.

من جانبه أكد ممثل وزارة التنمية المحلية أحمد عاطف، إن الوزارة خاطبت بالأمس الهيئة العربية للتصنيع لنقل المخلفات.

بدوره وجه النائب سعيد طعيمة، انتقادات للمنظومة خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بقوله: "الناس فى دوائرنا بتقولنا هو انتم عارفين تنضفوا البلد".