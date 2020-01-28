نجم الأهلي المصري: أزارو من أفضل المحترفين الذين لعبت معهم في حياتي وأرقامهم يصعب تكرارها

د.ب.أ

قال عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلي، إن ما يتردد حول التفاوض معه للانتقال إلى الزمالك “مجرد شائعات”.

وأضاف جمال في تصريحات تليفزيونية: “من الصعب الانتقال للزمالك في الفترة المقبلة لأني مرتبط بالأهلي، فأنا لست لاعبا حرا حتى يتفاوض الزمالك معي، وانتقالي للأبيض شائعات.”

وتحدث عمرو جمال بشأن النجم المغربي وليد أزارو، الذي أعاره الأهلي إلى الاتفاق السعودي قبل أيام قليلة حتى نهاية الموسم، قائلا: “حزين لرحيله عن الأهلي لأني أعلم إمكانياته جيدا، أتوقع عودته مرة أخرى”.

وأوضح: “وليد أزارو من أفضل المهاجمين الأجانب الذين لعبت إلى جانبهم في حياتي، وأرقامه لن يحققها أي مهاجم في الأهلي”