فيصل عزيزي يثير الجدل بمنشور يوحي أنه يقصد فاتي جمالي

خلق الفنان، فيصل عزيزي، الجدل بمنشور شاركه، يلمح فيه إلى أنه يتحدث عن الفنانة فاتي جمالي بعد اقتحامها ميدان الغناء، ويتضمن انتقادات لاذعة، واتهامات، لترد عليه عبر تعليق تبين من خلاله إدراكها بأنها هي المقصودة، على الرغم من عدم ذكر اسمها بتاتا.

ونشر عزيزي صورته بلباس نسائي مع عبارات يظهر فيها أنه يتحدث عن الشخصية، التي تقمص، لكن في مجملها عبارات توحي بأن المقصودة هي فاتي جمالي، بعد إصدارها لأول أغنية لها.

وفهمت فاتي جمالي من منشور فيصل عزيزي أنها المقصودة، خصوصا أن الصفحات المهتمة بهذه النوعية من الأخبار تداولت المنشور بشكل كبير، لتعلق بأسلوب مختار، ومؤدب، وعبرت فيه عن إعجابها بفيصل عزيزي من قبل دون أن تعرفه معرفة شخصية، رغم أنه وجه لها اتهامات من قبيل استغلال الرجال.

وأشارت فاتي جمالي في تعليقها، إليى أنه رغم كل ما كتب عزيزي في المنشور المفترض فيه أنه قصدها بسوء، فلن تغضب منه.

ونالت جمالي حصة كبيرة من الانتقادات، والآراء السلبية، بعد صدور أولى تجاربها في الغناء.