أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف ما بات يعرف بـ”بيدوفيل ليساسفة”، المتهم بهتك عرض ما يقارب 20 قاصرا، إلى غاية 11 فبراير المقبل.
وطلبت هيأة الحكم بضرورة إحضار محامي لمؤازرة المتهم، بعد انسحاب محامييه، إضافة إلى إحضار الضحايا للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.
كما شهدت جلسة، اليوم، حضور أسر عدد من الضحايا، بعد توصلهم باستدعاء من طرف المحكمة، بعدما تخلفوا عن الحضور في جلسات سابقة.
يشار إلى أنه في الجلسة السابقة، اعترف المتهم بإدمانه على مشاهدة الأفلام الإباحية، وممارسة الجنس على التلميذات استغلالا لفقرهن، وسذاجتهن.
وتعود تفاصيل القضية المذكورة إلى، أكتوبر الماضي، حين تقدمت مجموعة من عائلات الضحايا بشكايات إلى السلطات الأمنية بمنطقة ليساسفة.
وصدرت مذكرة بحث في حق البيدوفيل، قبل أن يُنصب له كمين، باستدراجه عن طريق إحدى التلميذات، إذ ألقي عليه القبض قرب إحدى المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اغتصابه 20 طفلة.. محامو “بيدوفيل ليساسفة” يرفضون مؤزارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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