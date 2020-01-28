كشف الفنان رفيق بوبكر، أخيرا، عن موقفين طريفين حدثا معه، الأول عند تكريمه في إحدى المهرجانات المحلية،، والثاني وسط جمهوره.
وصرح رفيق بوبكر، أثناء حلوله ضيفا إلى جانب الفنانة مجدولين الإدريسي، في برنامج “الدار داركم”، الذي يبث على قناة “إم بي سي 5″، أنه تلقى دعوة من مهرجان احدى المدن، التي تبعد عن الدارالبيضاء بمسافة 1000 كلمتر، فقبلها وسافر إليها على نفقته، ليفاجأ أن الجهة المنظمة منحته “زربية”، فقرر بيعها لعامل المدينة مقابل مبلغ 1000 درهم.
وقال رفيق: “عيطو ليا لتكريم فواحد المدينة بعيدة على كازا بـ1000 كلم، ومشيت على حسابي.. فلخر فالخشبة عطاوني زربية قدها قداش، وأنا نبيعها للعامل قلت ليه شوف عطيني فيها غير 1000 درهم وديها.. مات بالضحك وقاليا صافي دوز عندي غدا للعمالة”.
وروى رفيق بوبكر موقفا آخر، حدث معه أثناء مشاركته في إحدى دورات مهرجان طنجة، حيث فوجئ بتجمهر شباب أمام الفندق، حيث يقيم، وبمجرد ما اقترب منهم، حمله أحدهم على كتفيه، وبدأ الاحتفال به، بترديد اسمه، قبل أن ينصرفوا بطريقة سريعة.
وأضاف بوبكر: “طلعت للأوطيل.. مكنلقا لا تلفون لا بزطام لا تا حاجة”.
رفيق بوبكر تعرض كذلك لسرقة من طرف شخص نشل هاتفه، وهو جالس في مقهى، لكنه أعاده بعد أن اكتشف أن صاحبه هو رفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر “رفيق بوبكر :”عطاوني زربية فتكريم وبعتها للعامل داك الساعة.. والمحبين احتافلو بيا وشفروني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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