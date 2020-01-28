العثماني: لم نتغلب على المشاكل التي تعيق الحماية الاجتماعية للأطفال

خلال كلمته في حفل إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن “المغرب لم يستطع التغلب على مجموعة من المشاكل التي تعيق الحماية الاجتماعية للأطفال”.

وتحدث العثماني عن “التزايد المضطرد لظواهر العنف والاعتداء والإهمال واستغلال الأطفال في التسول وتشغيل الأطفال والأطفال في وضعية الشارع”.

ويرى رئيس الحكومة أن “حماية الطفولة ورش وطني يتطلب العمل وفق منظومة مندمجة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، بالتقائية تامة، لضمان نتائج ملموسة”.

وشدد العثماني، على أن الحكومة “تتوخى الرقي بمنظومة حماية الطفولة ببلادنا، وأن الأطفال يحتاجون لكل العناية والاهتمام بسبب عدد من التحديات التي تتطلب منا إعادة النظر في السياسات والبرامج بشكل يمكن من النهوض بالطفولة وحمايتها”.

وتحدث العثماني عن برنامج إحداث الأجهزة الترابية لحماية الطفولة الذي يندرج ضمن ورش “إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية الذي تباشره الحكومة”، وقال إنه “يحتل موقعا متقدما ضمن البرامج والأنشطة المتعلقة بتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، لأنه يسعى إلى وضع مسار مقنن يتكون من مجموعة من المراحل المحددة”.