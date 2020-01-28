“أسود” “الفوت صال” يستهلون حملة الدفاع عن لقبهم القاري بمواجهة ليبيا

يستهل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، مساء اليوم الثلاثاء، حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس أمم إفريقيا، بمواجهة منتخب ليبيا، برسم أولى جولات المجموعة الأولى، من “كان” “الفوت صال”، الذي تحتضنه مدينة العيون، خلال الفترة ما بين 28 يناير الجاري إلى غاية 7 فبراير القادم.
وخاضت العناصر الوطنية أمس الاثنين، بقاعة المسيرة، آخر حصة تدريبية استعدادا لمباراة ليبيا، والتي شهدت حضور فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية للعبة.
وحاول هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لـ”الفوت صال”، وضع لمساته الأخيرة على التوليفة الأساسية التي سيدخل بها اللقاء الافتتاحي في الكأس القارية.
ويتواجد في مجموعة الـ”أسود”، بالإضافة للمنتخب الليبي، منتخبات غينيا الإستوائية، والموريشيس، الذي وجهت له الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، الدعوة لتعويض انسحاب جنوب إفريقيا.
يذكر أن شريط مباريات الكأس الإفريقية، سيُقص بمباراة غينيا الإستوائية أمام الموريشيس، قبل أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الليبي.
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