عمور: لمجرد لم يعد بعد وأنصحه بتجنب الإصدارات.. جدل حول التصريح هذه حقيقته

يبدو أن صفحات مواقع التواصل ترغب في خلق مشاكل بين الفنان حاتم عمور، وسعد لمجرد، إذ روجت لفيديو انتشر بشكل واسع جدا على “أنستغرام”، خصوصا، ظهر فيه حاتم عمور يتحدث عن قضية لمجرد، ويعبر عن رأيه بصراحة.

حاتم قال في الفيديو المتداول إن قضية لمجرد في يد القضاء، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن براءته، ناصحا إياه بعدم إصدار أعمال حتى تنتهي مشكلته، كون هذا الأمر لصالحه، إضافة إلى إشارته إلى أنه لا يعتبر المنافسة مع سعد قد عادت من جديد، كون “لمعلم” لم يعد بعد حسب وجهة نظر عمور.

ويتضح أن تاريخ حلول حاتم عمور على إذاعة “شمس إف إم” التونسية، والإدلاء بتصريحه قديم، حيث كان في نهاية سنة 2018، ما يوضح أنه بناه على المعطيات، التي كانت موجودة آنذاك في قضية سعد، وقد مر على تاريخ نشر التصريح في “يوتوب” أكثر من سنة.

ويخوض جمهور لمجرد الواسع حملة هجوم ضد حاتم بعد الانتشار الواسع لفيديو التصريح في الصفحات.

وتجمع حاتم، وعمور صداقة من قبل انطلاق مشاكله في باريس، وكانا قد شاركا في سهرات مشتركة سابقا، غير أن المنافسة بينهما حاضرة دائما وبقوة، فعمور أمضى السنة الماضية بتميز، بعدما نجحت جل أغاني ألبومه، في حين أن سعد واصل التوهج من خلال نسبة مشاهدة أعماله العالية، ثم عودته إلى الحفلات قبل مدة قصيرة.