شحادة: كاحول لافان لا يختلف عن الليكود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، في الجلسة الخاصة في الكنيست خلال خطابه، اليوم الإثنين، حزب "كاحول لافان" وقيادته، وشدد على أنه لا يختلف عن حزب "الليكود" بالتصرفات والمواقف، وآخرها موافقة غانتس على دعوة ترامب للسفر إلى الولايات المتحدة ومناقشته لـ"صفقة القرن"، وتصريحاته الداعمة للصفقة ووصفها بالتاريخية إذ قال انه سيعمل على تطبيقها.

وأشار إلى "خطورة مضامين 'صفقة القرن' التي تنفذ حاليا على أرض الواقع، حتى دون الإعلان عن ذلك، من ضمنها ضم القدس الشرقية؛ محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأغوار؛ محاولة الإجهاز على قضية اللاجئين. وبهذا تحاول إسرائيل والولايات المتحدة إغلاق كافة ملفات الحل الدائم من طرف واحد وفرضها على الشعب الفلسطيني".

وختم شحادة بالقول إن "القائمة المشتركة ستعارض وتعمل على إفشال تطبيق 'صفقة القرن'، وستستمر في العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق المساواة الجوهرية التامة للمجتمع العربي في الداخل".